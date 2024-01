Borsa: Milano maglia rosa in Europa, brilla Tim

La Borsa di Milano (+0,4%) chiude in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa con gli altri listini in flessione, in vista della riunione della Fed. A Piazza Affari brilla Tim (+2,2%), in attesa dell'offerta di Kkr per Sparkle e con il dossier Netco che procede speditamente. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,72%.

Performance positiva per le banche, in vista dei risultati finanziari che saranno resi noti la prossima settimana. Salgono Banco Bpm (+1,5%), Bper (+1%) e Unicredit (+0,5%). Deboli Mps (-0,2%) e Intesa (-0,5%). Acquisti sulle utility dove si mettono in mostra Hera (+1,8%), Terna (+1,6%), Enel e Snam (+1,2%). Sul fronte automobilistico cresce Stellantis (+1,4%). Positiva Saipem (+0,7%), dopo aver fatto sapere che l'incidente che ha fatto crollare il titolo alla vigilia non ha creato danni alla nave coinvolta.

In controtendenza rispetto al listino Pirelli (-1,9%), in linea con gli altri produttori di pneumatici europei dopo la mossa della Ue. Debole il settore del lusso dove Moncler cede lo 0,7% e Cucinelli lo 0,4%. Seduta negativa per Eni e Inwit (-0,7%) e Stm (-0,5%).



