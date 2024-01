Wilson, Ryanair scommette sul Fvg, 'vogliamo crescere qui'

"Ryanair ha una lunga storia in questa regione. Ho incontro Fedriga mesi fa e abbiamo detto che vogliamo crescere qui. La regione e l'aeroporto devono diventare più competitivi. Oggi annunciamo un importante cambiamento proprio perché l'aeroporto si prepara a diventare più competitivo, con nuove rotte, a Berlino, Parigi, Cracovia.

Inizia un periodo di crescita per tutto il Friuli Venezia Giulia".

Sono le parole di Eddie Wilson, CEO di Ryanair, che con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e i vertici di Trieste Airport, ha annunciato l'apertura della nuova base a Trieste e nuovi collegamenti per il 2024.

"Con Fedriga abbiamo condiviso obiettivi comuni crescita.

Vogliamo fare di Trieste uno degli aeroporti più competitivi - ha ribadito Wilson - nel sistema Rynair in Italia, con l'obiettivo di 750mila passeggeri. E nuove rotte. Oltre a quelle annunciate oggi, preparatevi. La prossima settimana ci sarà un nuovo annuncio per Trieste. Tenetevi pronti".

La compagnia vola da Trieste per Bari, Barcellona, Catania, Dublino, Londra, Malta, Napoli, Palermo, Valencia. Ritorneranno operative, da fine marzo, le rotte per Bruxelles e Cagliari, con frequenze settimanali aumentate a quattro per l'estate 2024. Si aggiungono i voli per Brindisi, Siviglia, Berlino, Cracovia e Parigi. Trieste Airport da oggi diventa ufficialmente la 18/a base Ryanair in Italia.



