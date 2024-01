Treni turistici, in estate al via la tratta Milano-Costa Azzurra

Treni turistici si espande e lavora ad un nuovo collegamento ferroviario tra Milano e la Costa Azzurra (in Francia), il cui debutto dovrebbe avvenire in estate. C'è, invece, ancora un mese di tempo ancora per usufruire, invece, nella stagione invernale, del collegamento ferroviario fra Roma e Cortina d'Ampezzo: fino al fine settimana del 23-25 febbraio, sarà, infatti, possibile salire a bordo dell'Espresso Cadore - iniziativa realizzata dalla società Fs Treni Turistici italiani, inquadrata nel Polo passeggeri del Gruppo Fs Italiane, di cui Trenitalia è capofila - che, partendo in serata dalla stazione Termini, arriva in mattinata a Calalzo Di Cadore (Belluno), dove è disponibile un servizio di autobus che consente di raggiungere la 'perla delle Dolomiti' in 50 minuti.

A parlare degli imminenti progetti di un turismo su rotaia immaginato per coniugare qualità e sostenibilità ambientale, riscoprendo la lentezza degli itinerari, è stato l'amministratore delegato di FS Treni Turistici italiani Luigi Cantamessa: "Si torna - ha detto - al mito del viaggiare, riscoprendo le bellezze del nostro Paese".

La tratta Roma-Cortina tornerà, poi, attiva in estate, per permettere agli amanti della montagna di potersi recare comodamente nelle località venete. E sarà potenziata in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.



