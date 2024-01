The Italian Sea Group, sette yacht al varo e sei in consegna

The Italian Sea Group presenta le previsioni di progress produttivo del 2024 confermando vari e consegne per tutti i brand del gruppo. A febbraio, inoltre, ci sarà un nuovo capital markets day che andrà a illustrare i prossimi obiettivi.

Per il 2024 il gruppo annuncia il varo e la consegna di 6 yacht. A seguire è in previsione il varo del primo Picchiotti 24 metri, a meno di due anni dalla presentazione della nuova flotta Gentleman, che andrà in consegna nei primi mesi del 2025.

Confermata inoltre la regolarità di varo e consegna della produzione dei Tecnomar for Lamborghini 63 l'iconico motor yacht nato dall'incontro tra l'eccellenza del mondo della nautica e quello delle super sport cars.

Il raggiungimento dei traguardi produttivi è possibile grazie ai significativi investimenti sostenuti dal gruppo negli ultimi anni che hanno permesso di aumentare la superficie produttiva, portandola a complessivi 350.000 metri quadri suddivisi nelle varie sedi. In linea con la strategia di crescita e di sviluppo sono già a regime gli ultimi quattro grandi investimenti del 2023.

"Nel 2024 continueremo a crescere come definito nelle previsioni del capital markets day dell'anno scorso", afferma Giovanni Costantino founder & ceo di The Italian Sea Group. "A febbraio - aggiunge - ci sarà un nuovo capital markets day che andrà a illustrare i prossimi obiettivi. Continueremo a consolidare il nostro modello di business nel segno dell'innovazione e sostenibilità, perseguendo traguardi sempre più sfidanti ed emozionanti".



