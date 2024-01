Crociere, boom adesioni a fiera europea di Genova

Si chiama Clia Innovation Expo ed è la prima fiera europea dedicata alla lunga filiera della crocieristica che si svolgerà a Genova dall'11 al 14 marzo 2024 e che ha già avuto un boom di adesioni annunciano gli organizzatori. L'evento è organizzato da Clia, l'associazione che riunisce le compagnie crocieristiche, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Portuale e Camera di Commercio.

La fiera è già vicina al sold-out, sono stati prenotati più dell'80% degli spazi espositivi disponibili. "Per le imprese, comprese quelle piccole, è un'occasione unica di interagire direttamente con gli uffici acquisti, i decision-maker e i manager delle compagnie" dice Pierfrancesco Vago, Chairman Clia Europa e Executive Chairman MSC Cruises". La parte fieristica, il Clia Innovation Expo, si svolgerà al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico di Genova in concomitanza con la parte istituzionale, il terzo Clia European Summit per il quale sono attesi 700 ospiti.

"L'Italia è il Paese dove c'è la maggiore ricaduta economica del settore, con 15 miliardi di euro sui 60 generati in Europa, e anche occupazionale, con 125mila dei 500 mila posti di lavoro creati in tutto il continente" spiega Marie-Caroline Laurent, Direttrice Generale Clia Europa.

Per il presidente della Regione Giovanni Toti "con il Summit Clia e con il suo Expo, e senza dimenticare la prestigiosa vetrina del Salone Nautico, ribadiamo la leadership marittima da Levante a Ponente, consapevoli di poter incrementare sempre di più queste percentuali". Marco Bucci, sindaco di Genova aggiunge: Siamo onorati di ospitare questo evento di livello internazionale che porterà ulteriore visibilità alla nostra città". Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova sottolinea come "le imprese genovesi avranno un'opportunità straordinaria di confronto con le più importi compagnie crocieristiche mondiali".



