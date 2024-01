Arera sostiene 4 progetti pilota di Snam con oltre 7 milioni

L'Arera concede contributi per 7,3 milioni di euro a Snam per 4 progetti pilota dedicati allo sviluppo della propria infrastruttura. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli interventi finanziati riguarderanno l'impiego di sensori IoT (internet delle cose) per contrastare le perdite di rete, l'impiantistica e le tecnologie per la produzione e il trasporto di idrogeno verde e il recupero di energia elettrica da gas altrimenti disperso.

Da sola Snam si è aggiudicata circa 1/4 dei contributi complessivamente riconosciuti da Arera a 21 progetti di 12 diverse aziende. Nel dettaglio Snam prevede di installare un sensore IoT presso le proprie centrali di compressione, per identificare e quantificare in tempo reale le perdite di gas naturale, garantendo un "monitoraggio continuo dell'infrastruttura, senza la necessità di dover ricorrere a ispezioni in loco".

Prevista anche la realizzazione a Contursi (Salerno) di un impianto di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili (P2h) e immissione dell'idrogeno stesso nella rete fino a un massimo del 10% del volume delle molecole trasportate. A Taranto invece Snam prevede di installare un turboespansore per la produzione di energia elettrica, finalizzato a recuperare energia dalla perdita di carico del gas naturale in una cabina di decompressione.

Infine l'Arera finanzierà l'installazione e il test di una membrana al palladio per la separazione dell'idrogeno da una miscela di gas naturale e idrogeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA