Borsa: Asia contrastata in attesa della Fed, Tokyo -0,25%

Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche in attesa - al pari di quel che c'è da prevedere avvenga sui listini europei i cui futures sono al momento piatti - della decisione stasera della Fed sui tassi e delle parole che dirà il suo presidente Jerome Powell. Domani toccherà invece alla Bce e alla Bank of England e quest'ultima avrà sul tavolo anche il Pil sceso inaspettatamente a ottobre.

La Bank of Japan si esprimerà invece la prossima settimana: nel frattempo la Borsa di Tokyo ha concluso la seduta in rialzo dello 0,25% aiutata anche dall'indice Tankan sul 'sentiment' dei maggiori gruppi manifatturieri del paese salito a 12 a dicembre rispetto a 9 del trimestre precedente. Positiva inoltre Sydney. A seduta ancora aperta cedono invece Hong Kong (-1,1%) e gli altri listini cinesi di Shanghai e Shenzhen (-1,15 e -1,2% rispettivamente), delusi dalla mancanza di grandi stimoli all'economia dall'incontro annuale sui temi economici del Partito Comunista. Segno meno anche a Seul (-0,97%).

Infine alla luce dell'accordo trovato a Cop28, c'è da segnalare che fra le materie prime si conferma debole il greggio.



