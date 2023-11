Strisciuglio, 'Pnrr una sfida da 24 miliardi per Rfi'

Il Pnrr è una sfida per Rfi che "vale oltre 24 miliardi e punta a dare centralità al nostro sistema ferroviario e logistico a livello europeo e a migliorare i collegamenti nel e verso il mezzogiorno, con opere fondamentali come la Napoli-Bari. Una sfida che, con il raddoppio dei lavori e una contemporanea contrazione dei tempi ha portato all'adozione di misure organizzative importanti". Lo ha ricordato al convegno Ance di Vicenza "Opere pubbliche per la Crescita" Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi sottolineando di essere nel mezzo di "un piano di sviluppo e di trasformazione delle infrastrutture ferroviarie che, con l'auspicio possa trovare la sua sostenibilità finanziaria, vale più di 120 miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni e va quindi ben oltre il PNRR, da cui però ereditiamo un metodo, un approccio e un sistema di regole estremamente positivo di cui fare tesoro".

L'anno che sta per aprirsi, ha aggiunto Strisciuglio - sarà "quello dei cantieri, perché siamo entrati nel vivo della parte realizzativa. E quello che ci attende da qui in avanti è soprattutto la fase di produzione, una produzione in sicurezza e qualità e con attività che spesso dovranno compatibilizzarsi con il concomitante esercizio ferroviario".



