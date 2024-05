Per transizione verde e digitale servono 500 miliardi l'anno

Gli investimenti necessari per realizzare la twin transition, ovvero la 'doppia transizione' digitale e ambientale, ammontano a 500 miliardi di euro l'anno, secondo gli analisti internazionali. Sul concetto di transizione verde e digitale e sugli investimenti necessari per il suo compimento prenderà il via la nuova edizione primaverile del Business Leaders Summit, l'11 e 12 giugno 2024 presso l'Allianz MiCo di Milano. L'iniziativa è pensata per aiutare manager e imprese a confrontarsi su strategie, sfide, opportunità e trend proposti dai mercati.

L'iniziativa vedrà coinvolti oltre 100 speaker a livello nazionale e internazionale e la prospettiva di ospitare più di due mila executive di alcune delle più importanti aziende operanti sul territorio italiano. Il più grande evento in Italia dedicato ai migliori C-Level dell'impresa contemporanea quest'anno per la prima volta ha deciso di allargare il proprio raggio d'azione anche ad altre due funzioni aziendali, il chief marketing officer e il chief sustainability officer, a cui saranno dedicati due nuovi format. "Lo sviluppo di due nuovi format all'interno del Business Leaders Summit è il risultato di un ascolto del mercato e della trasformazione in atto", ha commentato Davide Orgiu, direttore di Business International e Digital Revenue di Fiera Milano. "Un'attenzione verso la rivoluzione verde e digitale - ha aggiunto - che è diventata ormai un must have che non può più essere ignorato e la presenza all'evento di figure così rilevanti, e allo stesso tempo così diverse tra loro, sottolinea anche il valore della centralità della persona e della multidisciplinarietà delle idee come elementi cardine nello sviluppo di una nuova cultura e di un nuovo modo di fare impresa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA