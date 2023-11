Ordini per 22 miliardi a Fincantieri, conferma la guidance

Ebitda a 276 milioni (+60%) rispetto allo stesso periodo del 2022; Ebitda margin al 5,1% (3,2%); ricavi a 5.383 milioni (+1,3%); posizione finanziaria netta negativa per 2.705 milioni. E' confermata la guidance su ricavi, ebitda e posizione finanziaria netta. Sono 86 le navi in portafoglio in consegna fino al 2030 per un valore di 22,2 miliardi.

Sono i dati principali del bilancio di Fincantieri al 30 Settembre scorso approvato dal consiglio di amministrazione.

Sono stati inoltre acquisiti ordini per 4 miliardi di euro (3,3 miliardi nei primi nove mesi del 2022), grazie a un forte contributo del settore della difesa e del Wind Offshore, come precisa lo stesso Gruppo. Nello stesso periodo è cresciuto il settore Offshore (ordini +64%) ed è stata rafforzata nel comparto subacquea la collaborazione con Leonardo. Infine, è stata varata una nuova linea di credito "Sustainability linked" da 800 milioni garantita al 70 per cento da Sace a rafforzamento dell'assetto finanziario del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA