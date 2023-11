Invimit (Mef), nuove vendite di immobili per 100 milioni

Nuove vendite di immobili per 100 milioni di euro da parte di Invimit, la società detenuta al 100% dal ministero dell'Economia, che ha anche ampliato l'offerta con le locazioni commerciali aprendo al settore turistico. In particolare sono 30 le nuove proposte al mercato, ubicate in diverse città italiane con un ampliamento al settore turistico-ricettivo: sul mercato la dimora storica "Villa Larderel" a Impruneta (già dimora della Contessa di Mirafiori o 'bella Rosina), oltre ai primi due resort in locazione e gestione in Puglia (Otranto) e in Sardegna (Stintino) e a una struttura per affitti brevi nel cuore di Roma "Le proposte di Invimit si ampliano con l'offerta ricettiva, utilizzando formule di apertura al mercato che privilegiano la trasparenza e la parità di trattamento e che consentono di allargare il più possibile il novero degli investitori interessati", ha commentato Giovanna Della Posta, AD di Invimit Sgr. "Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per rendere questi beni fruibili, da un punto di vista commerciale e di business, consapevoli che l'obiettivo non è solo portare gli immobili sul mercato, ma anche supportare la filiera, che poi porta crescita e occupazione. Le bellezze naturali e storiche del nostro Paese - spiega Della Posta - costituiscono un patrimonio inestimabile, da promuovere e valorizzare per garantire una crescita sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA