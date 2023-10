Urso, 'Europa e Italia accelerino verso economia circolare'

"Il difficile contesto internazionale ha reso ancora più evidente la necessità in Europa per l'Italia di accelerare la transizione verso un'economia circolare, per ragioni non solo di carattere ambientale ed economico ma anche geopolitico". Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un messaggio diffuso nel corso della presentazione del consorzio Oltre il green per l'economia circolare, a Brescia.

"Il tasso di crescita dell'adozione di pratiche legate alla circolarità negli ultimi dieci anni, anche in linea con gli obiettivi europei, per l'Italia è molto incoraggiante e segna un +8% mentre nell'Unione europea è rimasto sostanzialmente invariato", ha proseguito il ministro. Secondo Urso "anche in altri indicatori chiave di settore quali la produttività delle risorse e il consumo di energia rinnovabile ci posizioniamo ai primi posti in Europa. Tuttavia, su alcuni comparti occorre imprimere un'accelerazione. Esperienze come la vostra diventano leve indispensabili per traguardare lo zero carbon al 2050".

"Cercate di andare sempre oltre quanto previsto dalla normativa, così da precorrere i tempi con successo ed essere massimamente competitivi. Il vostro modo di lavorare diventa un fattore di attrazione per le imprese che necessitano sempre di più di strutture collaborative ed efficienti in grado di portare nei propri processi produttivi i nuovi modelli con un valore aggiunto piuttosto che un onere", ha aggiunto Urso, sottolineando che "queste sono premesse indispensabili per creare un sistema industriale di economia realmente circolare, fatto di imprese innovative in grado di attrarre sempre più investimenti e giovani Il ministero delle imprese e del made in Italy è molto impegnato su questi temi, anche in vista della prossima legge di Bilancio in cui definiremo le misure per la Transizione 5.0 verso obiettivi maggiormente orientati alla sostenibilità. Sono certo che insieme costruiremo per la nazione un futuro più green".



