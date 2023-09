In Italia 22.600 distributori, record in Europa

L'Italia ha 22.600 distributori di carburante, ed è il paese europeo che ne ha di più, sopra la Germania (che ne ha 14.500), la Spagna e la Francia. Sono i dati forniti stamani a Roma dalla Faib Confesercenti, associazione di categoria dei benzinai, in occasione della sua assemblea per il 60/o di fondazione.

Il nostro paese ha un parco auto che conta oltre 40 milioni di autovetture circolanti, secondo solo alla Germania. Ma il numero di autovetture per punto vendita è poco meno di 1.800, sotto quello della Germania (che supera le 3 mila vetture) e quelli del Regno Unito, della Polonia, delle Francia, della Spagna e della maggior parte dei paesi europei.

Anche l'erogato medio nel nostro paese, pari a 1.237 metri cubi all'anno, è inferiore alla media europea del 47% (una differenza pari a 1.176 metri cubi all'anno). Il distacco è particolarmente pronunciato rispetto a quasi tutte le economie europee: dalle principali come il Regno Unito (che registra un erogato più di tre volte superiore), la Spagna, la Francia e la Germania, fino alle altre come l'Austria, la Polonia, la Norvegia. Dopo l'Italia, c'è soltanto la Grecia.

Nel nostro paese si registra una diffusione del metano sopra la media europea. L'Italia è leader in Europa per punti vendita di questo carburante (oltre 1300) e per autovetture circolanti.

Al secondo posto c'è la Germania, con circa 835 punti vendita, ma con un circolante di 100.000 autoveicoli, contro 1 milione in Italia.



