Conclusi gli incontri della cabina di regia sul Pnrr

Con la riunione di questa mattina con i rappresentanti del comparto agricolo, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia e Unsic, si sono conclusi gli incontri della cabina di regia con le parti sociali e datoriali.

Lo si legge in una nota del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto.

Presente anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Illustrato dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto lo stato di avanzamento del Pnrr, e le prossime scadenze. "Molto costruttivo il confronto odierno, anche grazie al fatto che molte delle questioni sollevate nei mesi scorsi dalle organizzazioni di categoria sono state recepite nell'ambito della proposta di rimodulazione del Pnrr", ha dichiarato Fitto.



