Air Canada: più voli tra Italia e Canada, fino a 35 a settimana

Air Canada aumenta l'offerta tra Italia e Canada fino a un massimo di 35 voli a settimana nell'estate 2024, da Roma, Milano e Venezia, con un incremento della capacità del 30%. Lo ha annunciato l'executive vice president, revenue and network planning, di Air Canada, Mark Galardo in un incontro con i giornalisti, sottolineando, quindi, che "Air Canada sarà l'unica compagnia aerea che collegherà Roma al Canada tutto l'anno dalla stagione invernale 2023 con servizi per Toronto e Montreal".

Ci saranno tre voli giornalieri da Roma a Toronto o Montreal, voli giornalieri da Venezia a Toronto o Montreal, nonché da Milano Malpensa a Montreal durante l'estate 2024. "L'Italia è un mercato strategico per Air Canda, è il terzo dopo Regno Unito e Francia", ha detto Galardo, sottolineando che in Italia "puntiamo ad avere una quota di mercato dominate sul Canada".

Dal lato del Nord Amercia "la domanda per l'Italia è molto forte", ha fatto presente Galardo. E "per il 2024 prevediamo un anno decisamente forte per l'Italia", ha aggiunto.

I voli da Roma per Toronto e Montreal saranno operati col più grande aeromobile di Air Canada, il Boeing 777-300ER che può ospitare fino a 450 passeggeri.



