Borsa: torna la fiducia in Asia, effetto Cina, Tokyo +1,73%

Listini brillanti in Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana dopo la decisione del governo cinese di dimezzare le imposte sugli scambi di borsa per ridare fiducia agli investitori. Tokyo ha guadagnato l'1,73%, Taiwan lo 0,17%, Seul lo 0,76% e Sidney lo 0,63%.

Ancora aperte Shanghai (+1,55%), balzata di oltre il 5% in apertura, Hong Kong (+1,41%), che in avvio ha guadagnato il 3,3%, Mumbai (+0,27%) e Singapore (+1,05%). Positivi i future sull'Europa, dove oggi sarà ferma per festività Londra, e sui listini Usa.

Atteso nel pomeriggio l'indice della Fed di Dallas, ma gli occhi degli investitori sono già puntati sulla fiducia dei consumatori in Germania, in Francia e negli Usa in arrivo domani, quando l'Ue diffonde le previsioni economiche e l'Api (American Petroleum Institute) anticipa negli Usa le scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare poco mosso (+0,18% a 79,99 dollari al barile), ancora sotto la soglia degli 80 dollari, mentre risale il gas (+2,8% a 35.75 euro al MWh) ad Amsterdam. Quasi invariato l'oro (-0,02% a 1.917,44 dollari l'oncia), in calo invece il dollaro a 0,92 euro, 146,31 yen e 0,79 sterline. Nuovo passo indietro del rublo a 95,51 sul dollaro e 103,33 sull'euro.

Tonfo di Evergrande a Hong Kong (-78,8%) alla ripresa degli scambi dopo uno stop di 17 mesi, mentre il colosso immobiliare cinese metteva punto il piano di ristrutturazione di un debito di 330 miliardi di dollari (305,02 miliardi di euro). Sulla piazza di Tokyo invece sprint dei produttori di semiconduttori Screen Holdings (+5,85%), Renesas Electronics (+4,43%) e Tokyo Electron (+2,42%). In luce anche i grandi esportatori Honda (+2,86%), Toyota (+1,73%) e Sony (+1,18%). In campo bancario bene Nomura (+1,66%) e Mitsubishi Ufj (+1,67%).



