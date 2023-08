Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,5% a 28.133 punti. Sul listino in evidenza Prysmian (+3,5%), Stm (+1,2%) e Mps (+1,44%) mentre soffrono Tenaris (-0,3%) e Moncler (-0,35%). Sempre bene, fuori dal listino principale, Piaggio (+0,87%) e Immsi (+1,67%) in attesa del riassetto ai vertici del gruppo.



