La sostenibilità dell'export traina l'economia giapponese, cresciuta dell'1,5% nel periodo da aprile a giugno, oltre le previsioni di un +0,8%. Su base annualizzata l'espansione è pari al 6%, anche in questo caso superando le stime di un +2,4%. La domanda per le merci Made in Japan è aumentata del 3,2% nel secondo trimestre, mentre pesa la frenata della spesa per consumi, che evidenza una flessione dello 0,5%.





