Acea, a giorni l'offerta per il termovalorizzatore di Roma

Acea presenterà "nei prossimi giorni" all'offerta per il termovalorizzatore di Roma, entro la scadenza del 18 maggio. Lo ha confermato l'a.d., Fabrizio Palermo, nella conference call sui risultati del primo trimestre.

"Confermiamo l'interesse: è un progetto strategico di cui siamo promotori", un "progetto importante" - evidenzia - perchè Acea già svolge "su Roma la gestione della parte ambientale attraverso altri termovalorizzatori in particolare su San Vittore a Frosinone" ma anche perchè "può essere l'inizio di ulteriori sviluppi in questo ambito".

Palermo sottolinea che "sarebbe il primo progetto promosso direttamente" da Acea, "gli altri sono stati acquistati".





