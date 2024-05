Cipollone, l'euro digitale facilita e semplifica i pagamenti

Basta ala "'mazzetta di carte di credito o di debito" nel portafoglio che servono ai diversi scopi e che sono spesso di circuiti internazionali e americane.

Questo uno dei vantaggi che porterà l'euro digitale per i cittadini europei, ha sottolineato il componente del board Bce Piero Cipollone in un convegno alla Consob, il quale ha citato un suo aneddoto personale: "ieri in aereo da Francoforte su un aereo di una compagnia europea e italiana ho comprato un panino europeo ma ho dovuto pagare con uno strumento di pagameto non europeo". L'arrivo della valuta digitale unica, vedrà così eliminare quell'anomalia che non esiste ad esempio negli Stati Uniti. "In una economia che si muove sempre di più sul digitale e all'uso dell'e-commerce - ha aggiunto - le banche centrali si devono adeguare e offrire una moneta d banca centrale sicura" che possa essere utilizzata in questo tipo di economia.

Con la valuta digitale avremo "la capacità di avere un'infrastruttura europea usata dagli europeri" e che sia autonoma.



