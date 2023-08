Federmoda, bene il tavolo al Mimit, ora voucher per i capi usati

Credito d'imposta sugli affitti o cedolare secca, 'voucher moda' per chi sostituisce nei negozi un capo usato con uno nuovo e un'aliquota Iva agevolata del 10% sui capi made in Italy e sostenibili. Sono alcune delle proposte di Federazione Moda Italia-Confcommercio, al tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy. Inoltre, mestieri come l'addetto alle vendite e il sarto potrebbero essere ospitati anche all'interno dei negozi. "Ringrazio il ministro Adolfo Urso per l'importante segnale di attenzione manifestato in questo secondo incontro del Tavolo della Moda al settore moda fondamentale per la produzione del PIL nazionale" afferma in una nota il presidente, Giulio Felloni, ricordando che iI negozi di abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie, tessile casa ed articoli sportivi sono la spina dorsale economica delle città, con 175.395 punti vendita, 105.050 imprese attive e 301.494 lavoratori.

"Il Tavolo della Moda - prosegue Felloni - rappresenta un'eccezionale occasione per valorizzare lo stretto legame tra negozi di moda e territorio e consolidare l'azione di confronto e dialogo con tutta la filiera soprattutto in momento in cui gli operatori commerciali, dopo aver contribuito a calmierare i rincari dei prezzi e l'inflazione, si trovano costretti a subire forti rialzi di listino e budget prefissati con richieste di ordini di merci non più facilmente sostenibili".



