Ogliengo lancia Jet Hr,investitori accorrono con 4,7 milioni

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Marco Ogliengo, dopo il successo di ProntoPro, ci riprova e con Francesco Scalambrino fonda Jet HR che si propone di risolvere il problema della burocrazia nella gestione del personale. Per sostenere la start up chiama a raccolta i più importanti innovatori italiani e raccoglie 4,7 milioni, il più alto round di pre-seed, come in gergo viene chiamato l'investimento nella primissima fase di vita dell'azienda (che in Italia di solito ha una dimensione di 100-150 mila euro).

Exor Ventures e l'Italian Founders Fund sono i lead investors di questa operazione, affiancati da imprenditori 'visionari' come Luca Ascani (founder di Lambda Alpha), Dario Brignone e Alberto Dalmasso (co-founder di Satispay), Max Ciociola (founder di Musixmatch), Luca Ferrari (founder di Bending Spoons), Luca Foresti (ceo Santagostino), Diego Piacentini (founder di View Different), Matteo Pichi (founder di Poke House), Giorgio Tinacci (founder di Casavo), oltre ad altri angel investor che hanno ricoperto ruoli chiave in aziende tecnologiche internazionali, come David Clarke (già chief technology officer di Workday) e Joe Zadeh (già vice presidente Product di Airbnb). Partecipano poi altri venture capital italiani: 2100 Ventures, B Heroes, Club degli Investitori, Ithaca Investments, Proximity Capital, PranaVentures, Plug & Play Tech Center, FG2 Capital, LVenture Group.

Attraverso un'unica piattaforma proprietaria, Jet HR automatizza l'elaborazione delle buste paga e accompagna datori di lavoro e manager lungo tutte le fasi della vita lavorativa dei propri collaboratori; diventa poi l'unica piattaforma per tutta la gestione amministrativa, integrando, ad esempio, il noleggio e la consegna di PC per i collaboratori, la prenotazione di visite mediche, la partecipazione ai corsi di sicurezza e gli altri adempimenti obbligatori. L'altra faccia è quella rivolta al personale: Attraverso un'app dà loro la possibilità, per esempio, di richiedere ferie, permessi, inserire note spese che, una volta approvate, confluiscono direttamente nei cedolini. (ANSA).