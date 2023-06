Borsa: l'Europa positiva con banche e auto, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le Borse europee ritrovano la strada dei rialzi, dopo le ultime sedute negative. Gli investitori attendono il dato sull'inflazione negli Stati Uniti di domani e le decisioni sui tassi da parte di Fed e Bce. Poco mossi i titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0777 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Maglia rosa per Milano (+1%). Avanzano Francoforte (+0,8%), Parigi e Madrid (+0,6%) e Londra (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dalle banche (+0,8%), nel giorno della conclusione dell'operazione di Ubs (+1,1%) su Credit Suisse (+1,2%), e dalle auto (+1,4%), con Volkswagen (+2%) che si prepara ad una grande riorganizzazione.

In rialzo anche la farmaceutica (+0,5%), con Novartis (+0,7%) che ha acquisito la statunitense Chinook per 3,5 miliardi di dollari. Acquisti anche sulle utility mentre il prezzo del gas gira in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5% a 30,6 euro al megawattora. Giornata negativa per l'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti cede il 2,4% a 68,47 dollari al barile e il Brent a 73,11 dollari (-2,2%).

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 171 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,1%. Sale di un punto il tasso del Bund al 2,38%. Poco mosso l'oro a 1,963 dollari l'oncia. (ANSA).