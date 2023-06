Vismara celebra i 125 anni con un francobollo

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Vismara compie 125 anni e li celebra con l'emissione del francobollo dedicato al marchio, nella serie tematica delle eccellenze del sistema produttivo ed economico per i "Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare".

Nel 1898, nel cuore della Brianza, Francesco Vismara fondò una delle imprese che segneranno la storia della salumeria italiana, ricordato dallo storico claim "Ho una fame che vedo Vismara".

Dall'ascesa negli anni '30 e '40 passando per il difficile periodo della guerra fino a rinascere negli anni '50 espandendosi anche all'estero, in Francia, Germania e Canada.

Negli anni '80 e '90 si susseguono cambi di gestione, prima con Carlo De Benedetti, allora proprietario della Buitoni, quindi con la multinazionale Nestlé. Nel 2000 il marchio e l'impresa tornano di proprietà italiana: Vismara entra a far parte del gruppo Ferrarini. (ANSA).