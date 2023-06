Urso a Forlì, 'qui per ascoltare le imprese per la fase 2'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Essere qui oggi ad ascoltare le istanze dei rappresentanti delle imprese del territorio è fondamentale per la realizzazione della fase 2, dopo i provvedimenti di urgenza che abbiamo già messo in campo".

Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un tweet dopo il suo primo appuntamento nelle zone alluvionate, a Forlì dove ha incontrato le istituzioni, gli enti locali e i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle parti sociali, nella sede della Camera di commercio della Romagna. Nel pomeriggio il ministro vedrà a Bologna il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Dobbiamo fare ogni sforzo - aggiunge Urso - per accelerare la riattivazione del tessuto produttivo di un territorio che rappresenta uno dei più significativi e importanti centri trainanti dell'economia nazionale". (ANSA).