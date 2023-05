Il prezzo del gas sprofonda a 25 euro ad Amsterdam (-9,8%)

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Continua la caduta libera del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, cedono il 9,8% a 25,06 euro al megawattora, ai minimi da ottobre 2021 e con un calo del 67% da inizio anno. Sul crollo pesa la debolezza dei consumi di privati e imprese, che continuano a bruciare meno gas dopo l'impennata dei prezzi scatenata dalla guerra in Ucraina, come pure il tasso di riempimento degli stoccaggi della Ue, già arrivato al 66% e che potrebbe salire al 100% già ad agosto, con largo anticipo rispetto all'avvio della stagione termica. (ANSA).