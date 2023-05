Borsa: Europa debole dopo Wall Street, Milano paga le cedole

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Le Borse europee restano in rosso dopo l'avvio cauto di Wall Street, con Milano maglia nera nel giorno in cui 61 società di Piazza Affari staccano la cedola. Il Ftse Mib cede lo 0,96% scontando un effetto dividendi dell'1,27%, davanti a Francoforte (-0,4%) e Parigi (-0,3%), mentre Londra (+0,1%) e Madrid (+0,6%) tengono la parità.

Gli investitori restano alla finestra in attesa di che il presidente americano, Joe Biden, e lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, si incontrino per discutere del problema del tetto al debito americano, che tanto tiene in apprensione i mercati.

In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund che sale di due punti base a quota 185: il rendimento del decennale italiano sale di 5 punti base attestandosi al 4,306%. Poco mosso il petrolio, con il Wti fermo a 71,55 dollari e il brent a 75,55 dollari mentre il gas si mantiene attorno ai 30 euro al megawattora (+0,2% a 30,25) ad Amsterdam.

Sul listino milanese si mettono in luce Mps (+4%), Moncler (+2,1%) e Fineco (+1,7%), con queste ultime che salgono al netto dello stacco della cedola. Male invece Iveco (-1,8%) e Prysmian (-1,7%). (ANSA).