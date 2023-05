Da campioni sportivi ad imprenditori con la startup Bikeflip

(ANSA) - TRENTO, 04 MAG - Da campioni sportivi a imprenditori. È la storia dell'italiano Andrea Maranelli, dell'austriaco Fabio Wibmer e del tedesco Nikolai Holder, che due anni fa ad Innsbruck hanno fondato la startup Bikeflip.

Oggi la società è insediata nell'hub green di Trentino Sviluppo a Rovereto, Progetto Manifattura, ed è un marketplace per la compravendita di biciclette di ogni tipo e prezzo. La piattaforma si basa sui principi del riuso e dell'economia circolare e nasce da una semplice considerazione: a differenza di quanto succede nel mercato automobilistico, in Europa non esistono portali online tematici, specializzati nella compravendita di biciclette.

Ad un anno dal lancio sul mercato Bikeflip è prossimo a raggiungere le 10.000 biciclette disponibili e punta così ad aprirsi ad altri mercati europei. L'iniziativa è stata premiata con un investimento di 670.000 euro, che vede anche la partecipazione di Trentino Invest per 200.000 euro. Accanto ai soci fondatori, ci sono una impiegata amministrativa, un content creator, un videomaker, un addetto alle vendite su Rovereto e un pool di sviluppatori ucraini da remoto.

Maranelli, classe 1994, già atleta professionista plurimedagliato in ambito trial e campione italiano in questa disciplina nel 2014, spiega: "Ho cominciato a praticare questa disciplina da piccolo, seguendo le orme del papà che invece faceva trial in moto. La bici è la mia passione, ma sono sempre stato consapevole dell'importanza di studiare, così, una volta finite le superiori a Rovereto, mia città d'origine, mi sono trasferito a Innsbruck per frequentare l'università di economia". Lì, l'inizio del lavoro sui social come testimonial di marchi legati al mondo del ciclismo, ma anche l'incontro con il coinquilino Fabio Wibmer e con Nikolai Holder. (ANSA).