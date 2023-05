Lufthansa, il rosso del trimestre scende a 467 milioni

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il Gruppo Lufthansa chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi in rialzo del 40% a 7 miliardi di euro, una perdita netta che si riduce a 467 milioni di euro da 584 dello stesso periodo dell'anno scorso e un Ebitda rettificato di 272 milioni di euro. Lo rende noto la società. Nel trimestre anche l'Ebit rettificato migliora, a -273 milioni di euro da -577 milioni dell'anno scorso e da -336 milioni del primo trimestre del 2019, ossia prima della pandemia. I passeggeri trasportati nei primi tre mesi sono stati 22 milioni, contro i 13 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. La capacità è aumentata al 75% e per l'anno in corso il Gruppo prevede una media dell'85-90% rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'outlook, il Gruppo Lufthansa conferma di migliorare l'Ebit quest'anno e raggiungere l'obiettivo di un Ebit rettificato di almeno l'8% nel 2024.

"Il Gruppo Lufthansa si è rimesso in carreggiata. Dopo un buon primo trimestre in cui siamo stati capaci di migliorare significativamente i nostri risultati, prevediamo ora un boom dei viaggi in estate e un nuovo record nei nostri ricavi da traffico per l'intero anno", ha detto l'amministratore delegato, Carsten Spohr.