Borsa: contrasti in Europa, futures positivi, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Listini di borsa contrastati in Europa, nonostante i futures Usa positivi, in attesa dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alle 17. La peggiore è Milano (Ftse Mib -0,4%), preceduta da Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,17%), mentre Londra (+0,12%) e Madrid (+0,23%) sono in lieve rialzo. In rialzo il dollaro a 0,912 euro e 134,05 yen, mentre appare stabile a 0,805 sterline.

Cede l'oro (-0,35% a duemila dollari l'oncia) mentre scivolano il greggio (Wti -0,69% a 81,95 dollari al barile) a differenza del gas (+2,42% a 42,15 euro al MWh i futures sul mese di maggio ad Amsterdam).

Pesano i titoli dei produttori di semiconduttori Asml (-4%), Asm (-3,37%) ed ams-Osram (-2,12%), mentre appare più cauta Stm (-0,4%). Difficoltà anche per il comparto del lusso a partire da Christian Dior (-2,14%), Adidas (-2%), Lvmh (-1,87%), pronta e nuove emissioni di bond secondo indiscrezioni di stampa, e Cucinelli (-1,5%), più cauta invece Moncler (-1,21%). Segno meno per i bancari Commerzbank (-3,14%), Barclays (-2,24%), Santander (-1,56%), Bnp (-1,53%) e Credit Agricole (-1,35%), mentre in Piazza Affari cede Intesa (-1,05%), fiacca Mps (-0,2%), brillante invece Banco Bpm (+2,8%) su ipotesi di un possibile interesse da parte di Unicredit (-0,9%). In luce anche Nexi (+2,9%), mentre i fondi Cvc Capital Partners e Francisco Partners puntano all'acquisizione della società di pagamenti digitali Network International Holdings. (ANSA).