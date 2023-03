Ponte Stretto: Urso, significherà decine di migliaia di posti di lavoro

La realizzazione del Ponte sulloStretto "significa decine di migliaia di posti di lavoro diretti, ma soprattutto significa in qualche misura anche la rinascita della siderurgia e dell'acciaieria italiana". Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Napoli per Feuromed.



"Per questo - ha detto il ministro - stiamo realizzando un piano siderurgico nazionale che parte dai fabbisogni del Paese, mi riferisco a quelli della cantieristica, della nautica, dell'automotive, l'elettrodomestico, ovviamente il settore delle costruzione, e il ponte è un altro esempio eclatante.



"Sto sbloccando cantieri in tutta Italia, - ha ribadito il vicepremier e ministro Matteo Salvini - il ponte sullo Stretto costa di più non farlo che farlo, gli italiani hanno già speso centinaia di milioni di euro senza che si sia ancora posata una pietra". "In poco tempo si ripagherà e da tutto il mondo - ha aggiunto - verranno ad ammirare l'ingegneria italiana".