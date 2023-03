Da Enron a Lehman, i grandi crack della storia Usa

La finanza creativa ha piegato gli ex colossi di telefonia ed energia, convertitisi in banche d'affari specializzate in derivati rischiosi. I mutui subprime hanno travolto il comparto finanziario mondiale, dando vita al più grande fallimento della storia e portando allo scoperto lo scandalo Madoff. E ora il 'mix esplosivo' dei rialzi dei tassi di interesse e delle criptovalute affonda Silicon Valley Bank, l'istituto specializzato in finanziamenti alle start-up tecnologiche e ai vini californiani, e Signature Bank, la banca di New York attiva nelle valute digitali. Enron e Lehman Brother hanno fatto tremare l'Azienda America, che ora teme il ripetersi di una nuova crisi devastante per il sistema bancario e per l'economia, già messa a dura prova dalla pandemia.



Ecco di seguito i maggiori crack e scandali corporate della storia americana.

* ENRON: nel 2001 quello che era un gioiello americano dichiara la bancarotta. Un tracolo contrassegnato da scandali societari senza precedenti, con i manager che incassavano milioni di dollari pur sapendo di truccare i conti.

* WORLDCOM: l'ex regina delle telecomunicazioni - arrivata a controllata al suo apice il 50% del traffico internet americano e il 50% delle email mondiali - ha richiesto la bancarotta nel 2002 dopo che l'amministratore delegato 'gonfiò' i conti per mascherare il rallentamento della crescita dei ricavi.

* LEHMAN BROTHERS: il 15 settembre 2008 la banca fa bancarotta e innesca una crisi che porta alla Grande Recessione e spinge le banche centrale, in primis Fed e Bce, a misure senza precedenti per evitare una nuova Grande Depressione.

* WASHINGTON MUTUAL: la banca al centro della crisi dei mutui viene chiusa nel 2008 dalle autorità americane, in quello che è il maggiore fallimento della storia americana. Al momento della chiusura aveva 307 miliardi di dollari in asset e 188 miliardi in depositi.

* MADOFF: il finanziere Bernie Madoff è divenuto sinonimo di 'schema Ponzi', una truffa piramidale con la quale, nel corso degli anni, ha sottratto miliardi di dollari ai suoi investitori per finanziarie il suo lussuoso stile di vita. La bolla è esplosa nel dicembre 2008.

* GENERAL MOTORS: la bancarotta di General Motors nel 2009 è stata la terza maggiore nella storia americana, dopo Lehman Brothers e Worldcom.