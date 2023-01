"Ho visitato l'Italia la scorsa settimana: ho avuto incontri costruttivi sia con il Ministro delle Finanze che con il Presidente del Governo, abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni e ora è tutto nelle mani del Parlamento italiano che, come tutti i nostri Paesi membri, è una democrazia, e dobbiamo rispettare le procedure in ogni paese e in particolare rispettare il Parlamento italiano". Lo ha detto il direttore del Mes Pierre Gramegna nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.