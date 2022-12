Borsa: Milano senza direzione (-0,1%), crolla Saipem, bene Erg

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Si muove senza direzione Piazza Affari dopo quasi 3 ore di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib costantemente poco sotto l parità (-0,12% a 23.828 punti). Appare fiacca Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1%. Risale a 212,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 4,57% e quello tedesco di 5,5 punti al 2,45%.

Crolla Saipem (-4,8%), congelata anche al ribasso dopo la corsa della vigilia. In assenza di indicazioni da parte degli analisti, prevalgono le prese di beneficio su un titolo che da inizio anno ha ceduto oltre il 76% del proprio valore, dopo un allarme sui conti di fine 2021 e un aumento di capitale da 2 miliardi di euro chiuso lo scorso luglio.

Sostengono il listino Amplifon (+1,49%), Erg (+1,17%) e Inwit (+0,77%). Gira in positivo Unicredit (+0,54%), seguita da Bper (+0,13%), mentre restano ancora sotto la parità Intesa (-0,07%) e Banco Bpm (-0,33%). Fuori dal paniere principale amplia il calo Mps (-2,04%).

Deboli Cnh (-1,5%), Hera (-0,9%)Poste (-0,78%) e Prysmian (-0,51%).Si rafforza Eni (+0,59%), con il greggio Usa che risale a 79 dollari (Wti -0,59% a 79,05 dollari al barile). Tiene Moncler (+0,36%), brillante nella vigilia a seguito delle riaperture post-Covid annunciate dalla Cina. Amplia il calo la Juventus (-3,05%) all'indomani dell'assemblea che ha segnato la fine dell'era di Andrea Agnelli. (ANSA).