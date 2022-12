Borsa: Europa positiva, calano rendimenti titoli Stato

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con i rendimenti dei titoli di Stato in calo ed il deciso miglioramento della fiducia dei consumatori statunitensi. Mentre ci si prepara alla pausa natalizia gli investitori concentrano la loro attenzione verso una serie di dati macroeconomici in arrivo nel pomeriggio dagli Usa, tra cui la seconda lettura del Pil del terzo trimestre e le richieste settimanali di disoccupazione.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,37%. Sono in rialzo Londra (+0,4%), Parigi e Madrid (+0,3%), Francoforte (+0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+0,9%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti sale a 79,10 dollari al barile (+1%) e il Brent a 82,99 dollari (+0,9%). Bene anche le banche e le assicurazioni (+0,5%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi d'interesse. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 209 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,39%.

Seduta positiva per le utility (+0,3%), con il prezzo del gas che scende ancora. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 93,3 euro al megawattora (-4,7%), dopo aver toccato un minimo di giornata a 90 euro. In rialzo le Tlc (+0,2%) mentre scendono le auto (-0,3%). Sul fronte valutario l'euro continua a rafforzarsi sul dollaro e passa di mano a 1,0634 (+0,3%). Si rafforza l'oro a 1.816 dollari l'oncia (+0,2%) mentre l'argento scende a 23,87 dollari (-0,02%). Tra gli altri metalli calano il nichel (-0,9%) e il rame (-0,2%). (ANSA).