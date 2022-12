Borsa:Europa apre in calo, si guarda a mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che temono la recessione negli Stati Uniti. Fari puntati anche sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse, in particolare della Fed in programma la settimana prossima.

Avvio in terreno negativo per Francoforte (-0,26%) e Madrid (-0,3%), piatte Londra e Parigi (-0,02%). (ANSA).