Alle sorelle Nonino il Premio G.Carli per merito imprenditoriale

Le sorelle Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino, figlie dei capostipite Giannola e Benito, sono tra i vincitori del XV Premio Guido Carli, per il merito imprenditoriale. Lo hanno reso noto le stesse sorelle da Percoto (Udine) dove c'è l'azienda familiare, spiegando che "con la forza di una passione tramandata di generazione in generazione e divenuta nostra, abbiamo aperto nuovi mercati, fatto crescere il Premio Nonino, creduto in prodotti dimenticati e creato nuovi distillati, aprendo la strada per quello che sarà il futuro dell'acquavite italiana: la Grappa nei cocktails!".

Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino hanno sottolineato di aver "trovato il modo di custodire e difendere la rivoluzione della Grappa, la creazione della prima Grappa Monovitigno©", nata appunto con i genitori "il primo dicembre 1973 e di aggiungere la nostra parte a questo incredibile racconto che chiamiamo Nonino". Tradizione "non significa onorare le ceneri, ma mantenere viva la fiamma", concludono.



