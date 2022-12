Confcommercio, consumi da tredicesime ai minimi da 15 anni

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - I consumi medi da tredicesime per le famiglie si riducono in termini reali nel 2022, arrivando ai minimi da 15 anni. Emerge dall'analisi dei consumi di Natale e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di Confcommercio, che stima una media di 1.532 euro per famiglia in termini di potenziali consumi derivanti solo dalla tredicesima. Pesa l'impatto delle bollette, così come nel 2021, nonostante il volume della tredicesima netta sia in crescita di pari passo con la crescita dell'occupazione dipendente. (ANSA).