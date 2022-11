Borsa: Europa chiude in calo con la Cina, Francoforte -1,09%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Chiusura in calo per le Borse europee, con i timori per le proteste in Cina contro le politiche zero Covid del governo che rubano la scena all'ottimismo per una frenata del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,09% a 14.383 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,6% a 6.671 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha perso lo 0,07% a 7.481 punti. (ANSA).