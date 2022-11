Borsa: Europa prosegue senza scosse, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Le Borse europee proseguono senza grandi spunti con Wall Street chiusa per il Ringraziamento.

L'indice d'area, lo Stoxx 600, guadagna quasi mezzo punto con i titoli legati agli investimenti immobiliari in luce. Tra le singole Piazze Francoforte resta la migliore (+0,64%) con l'ifo sopra le attese. Parigi guadagna lo 0,3% mentre Londra è piatta.

Milano sale dello 0,6% con il Ftse Mib a 24.725 punti. In evidenza in particolare Recordati (+2.9%), Tim (+2,6%), Terna (+2,2%), Campari (+2,15%), Enel (-2%). In fondo al listino resta Banca Generali (+5%) sui rumors che Generali (poco mossa a +0,21%) abbia rinunciato ad acquistare Guggenheim. L'ipotesi era che per finanziare l'acquisizione della società di risparmio gestito americana il Leone avrebbe venduto la banca.

Tra gli istituti di credito giù poi Banco Bpm (-2,14%), Mediolanum (-1,4%) mentre lo spread tra Btp e Bund prosegue a scendere e tocca quota 183 punti con il rendimento del decennale italiano che cala al 3,66% Tra le commodity il gas che sfiora i 124 euro al megawattora, cede quasi il 5%. Il petrolio flette dello 0,3% con il wti sotto i 78 dollari al barile. Quanto ai cambi, l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0410.

n (ANSA).