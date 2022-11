Borsa: Europa allunga passo, effetto trimestrali, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Allungano il passo le principali borse europee in una giornata incominciata con il vento in poppa grazie agli indici Pmi dei servizi migliori delle stime e con alcune trimestrali rilevanti. La migliore è Parigi (+1,98%), dove la produzione industriale è scesa meno delle stime (-0,8% anziché -1%) e SocGen corre (+5,79%) dopo la trimestrale migliore delle attese degli analisti. La peggiore è Madrid (+0,15%), che gira comunque in positivo, frenata dai bancari Caixabank (-3,89%), Bankinter (-1,4%) e Sabadell (-1%) dopo l'avviso della Bce sui possibili effetti negativi della legge sugli extraprofitti annunciata lo scorso luglio dal Governo iberico. Bene Milano (+1,1%), dove emerge Pirelli (+6,26%) a seguito della trimestrale, ma frena Leonardo (-6,66%), per i timori degli analisti sull'esposizione del portafoglio ordini all'inflazione. In rialzo anche Londra (+1,2%), e Francoforte (+1,48%).

Positivi i futures Usa in attesa dei dati sulle buste paga e sulla disoccupazione. I mercati hanno ormai digerito il rialzo dello 0,75% dei tassi della Fed di mercoledì scorso e guardano con interesse alla Cina, dove viene data per imminente la fine delle restrizioni per il Covid. A trarne vantaggio sono proprio i titoli del lusso, da Richemont (+5,17%) a Moncler (+5,14%), da Kering (+4,58%) a Swatch (+5,54%).

In Piazza Affari c'è attesa per l'imminente trimestrale di Intesa Sanpaolo (+1,3%), scivola invece Mps (-13,15%), che ha chiuso nella vigilia l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Bene Eni (+1,05%), spinta dal rialzo del greggio (Wti +3,35% a 91,12 dollari al barile) insieme a TotalEnergies (+1,48%), Bp (+0,92%) e Shell (+0,89%). (ANSA).