Borsa: Asia in calo su timori recessione

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Seduta pesante alla riapertura dei mercati in Asia, seguendo il ribasso dei mercati statunitensi mentre crescono le preoccupazioni degli investitori per la recessione globale. Tokyo ha chiuso in calo del 2,66%, Hong Kong scivola sul finale di seduta (-0,5% ancora in corso), Shanghai lo 0,77%, Shenzhen lo 0,3%, Seul il 3 per cento. "C'è la possibilità che l'inflazione non si abbassi e che i tassi di interesse aumentino ulteriormente, cosa che non piacerà ai mercati" commenta un analista. Tra i titoli più venduti le azioni energetiche e petrolifere in particolare, auto e materie primi. (ANSA).