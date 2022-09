Bce: Ue in stagnazione, ma i tassi devono salire

La Bce continuerà ad aumentare i tassi d'interesse nei prossimi mesi pur di fronte alla previsione di una stagnazione economica e con rischi al ribasso per la crescita creati dalla guerra in Ucraina.

Il Bollettino economico dell'Eurotower spiega che la Bce "si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni", mentre dai mercati salgono le attese di stretta monetaria, con il tasso sui depositi (ora a 0,75%) previsto al 3% a giugno. E Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo, spiega che la Bce terrà conto della flessione economica, ma "il punto di partenza dei tassi d'interesse è molto basso, quindi è chiaro che dobbiamo continuare ad alzarli".

La Bce prevede che che i prezzi del gas rimangano "straordinariamente alti" nei prossimi mesi. Schnabel non commenta il possibile esito delle elezioni italiane ma esorta a tenere la barra dritta su investimenti e riforme del Pnrr: la sostenibilità del debito "dipende dalla crescita economia" e "un ruolo significativo lo gioca il Next Generation Eu. E' molto importante che i progetti per la crescita finanziati attraverso questo programma, siano perseguiti con coerenza e implementati integralmente". (ANSA).