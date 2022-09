Borsa: Milano (+1,8%) forte con Europa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 09 SET - I mercati azionari del Vecchio continente confermano i loro convinti rialzi dopo l'avvio di Wall Street: le Borse migliori sono quelle di Milano e Amsterdam, che crescono dell'1,8%, con Londra e Parigi in aumento di un punto percentuale e mezzo. Bene anche Francoforte e Madrid, che salgono dell'1,4%.

Il prezzo del gas resta sotto il livello di ieri (-4% a 211 euro al megawattora), con il petrolio che tiene gli 85 dollari al barile in aumento di oltre il 2% e l'euro poco sopra la parità contro la valuta statunitense attorno a quota 1,005.

Qualche tensione sui titoli di Stato con rendimento del Btp a 10 anni che oscilla attorno al 4%, mentre lo spread è abbastanza stabile sui 230 punti base. A trainare Piazza Affari e in genere i listini azionari sono soprattutto le banche che usufruiscono dell'aumento dei tassi della Bce: a Milano Intesa e Fineco sono i gruppi migliori, con un rialzo di oltre il 4%. Molto bene anche Tenaris in crescita di quattro punti anche grazie alla spinta del petrolio, con Tim in aumento del 2,3% sopra i minimi recenti a 0,196 euro. Piatta Atlantia, fiacca Recordati che scende dello 0,4%.

Nel paniere a bassa capitalizzazione, corre Mps (+6% a 0,3 euro) anche dopo la notizia che Anima Holding è disponibile a intervenire nell'aumento di capitale da 2,5 miliardi del gruppo senese. (ANSA).