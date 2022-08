Borsa: Milano positiva (+0,7%) con Tenaris, debole Tim

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'intonazione leggermente positiva dell'avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,7%, spinto da Tenaris che cresce di oltre il 4% a 13,7 euro dopo i dati del semestre.

Bene anche Unipol, in aumento di due punti percentuali abbondanti, con Mediobanca in crescita dell'1,4% e Generali solida in aumento di quasi un punto. Debole (-1,7%) Banco Bpm dopo i conti, vendite più consistenti su Leonardo, che cede circa due punti percentuali. Partita male Tim con cali anche del 3% per poi contenere la discesa su perdite di un punto e mezzo dopo la semestrale e la perdita dell'esclusiva con Dazn per i diritti sul calcio dopo l'accordo con Sky. (ANSA).