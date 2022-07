Vodafone: in primo trimestre ricavi servizi +2,5%, corre Uk

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Continua la crescita di Vodafone sia in Europa che in Africa, "in linea con le aspettative" descrive il gruppo in una nota: i ricavi da servizi sono cresciuti del 2,5% nel primo trimestre dell'esercizio 2022-2023.

Soffre la Germania dove i ricavi dei servizi sono diminuiti dello 0,5% sull'impatto, spiega Vodafone, "della nuova legge sulle telecomunicazioni".

La crescita in Europa è invece supportata dall'accelerazione nel Regno Unito (+6,5%). Vodafone ritiene di essere "sulla buona strada per rispettare le linee guida per il FY23 con l'EBITDAaL rettificato che dovrebbe essere compreso tra 15 e 15,5 miliardi di euro e un flusso di cassa rettificato di circa 5,3 miliardi di euro". "Abbiamo realizzato un altro trimestre di crescita sia in Europa che in Africa, in linea con le nostre aspettative e visto un'accelerazione della crescita del business - commenta il ceo Nick Read -. Anche se non siamo immuni dalle attuali sfide macroeconomiche, siamo sulla buona strada per fornire risultati finanziari per l'anno in linea con le nostre indicazioni. La nostra attenzione a breve termine sulle nostre priorità operative e di portafoglio rimane invariata. Abbiamo fatto buoni progressi verso la stabilizzazione della nostra performance commerciale in Germania e continuiamo a perseguire attivamente le opportunità con Vantage Towers e per rafforzare le nostre posizioni di mercato in Europa". (ANSA).