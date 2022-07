Banche: Patuelli, possibile aumento Npl e crisi imprese

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "I crediti deteriorati possono riprendere a crescere, nonostante le costanti attività delle banche per ridurli: possono crescere le crisi di imprese che debbono ancora essere accompagnate da misure di finanza d'emergenza". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli all'assemblea annuale. Durante la crisi Covid "i crediti deteriorati che non sono esplosi anche per la presenza di moratorie che debbono essere reintrodotte col prolungamento" della pandemia e con gli effetti della guerra russo-ucraina.

(ANSA).