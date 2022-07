Fisco: indagine; Pmi pronte a fatturazione elettronica

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Le Pmi sono arrivate sostanzialmente pronte all'avvio, lo scorso 1 luglio, della fatturazione elettronica, obbligatoria anche per i professionisti a regime forfettario. Come emerge da un'indagine su 1000 pmi, commissionata da Qonto, la soluzione di business finance, "già a giugno 2022 circa il 96% delle imprese italiane aveva già adottato la fatturazione elettronica, un dato che conferma la bontà della soluzione al di là degli obblighi di legge". Inoltre "quasi il 79% delle PMI italiane si dice pronta a privilegiare l'utilizzo di un servizio di banking che prevede l'emissione di fatture elettroniche".

"Tra le categorie più inclini ad adottare un conto business che preveda la possibilità di emettere fatture elettroniche spiccano le imprese che operano nel settore IT & Telecomunicazioni (circa il 90% del campione indagato) e le imprese che hanno meno di 10 anni di vita (l'83%). (ANSA).