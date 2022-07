Sciopero aerei: voli cancellati e ritardi in Spagna

Lo sciopero dei personale viaggiante di Ryanair e Easyjet in Spagna ha cancellato ieri 15 voli in partenza e in arrivo nel paese, ma provocato ritardi per altri 175 voli. E' questo il bilancio di un sabato di protesta dell'ondata di scioperi che sta coinvolgendo il personale di cabina che, nel caso di Ryanair ha annunciato altri 12 giorni di stop. In particolare ci saranno tre fermi da quattro giorni - dal 12 al 15 luglio, dal 18 al 21 luglio e dal 25 al 28 luglio - che coinvolgeranno 10 aeroporti spagnoli dove opera Ryanair.