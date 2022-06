Lavoro, Dadone: 'Per i giovani salari imbarazzanti'

Una situazione che è inaccettabile e imbarazzante, quando si parla di lavoro giovanile, e la necessità di garantire ai ragazzi un orientamento scolastico che faccia loro conoscere le opportunità che l’innovazione tecnologica dà. È il quadro occupazionale che dà Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili, a margine del “Young Innovation Business Forum”, l’evento dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori in corso a Milano.

“L’immagine dei giovani che non vogliono lavorare è un’immagine che è stata molto esasperata. C’è una grande parte di ragazzi che hanno voglia di lavorare, di investire su di sé, ma che si vede offrire dei contratti inaccettabili, con livelli stipendiali o salariali che sono imbarazzanti. Poi ci sarà sicuramente una parte di giovani che non ha voglia, e necessità, di lavorare, ma quello che dobbiamo fare è far sì che tutti abbiano la possibilità di lavorare e di farlo a livello contrattuale e salariale giusto”.

